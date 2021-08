POL-GÜ: Verkehrsunfall mit 5 Verletzten

Güstrow (ots) - Am 28.08.21 gegen 15:30 Uhr ereignete sich in der Bleicherstr. kurz vor der Einmündung in die Liebnitzstr. ein Verkehrsunfall.

Der 18 jährige deutsche Fahrer eines Pickup verlor in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden PKW zusammen.

Die vier Insassen im Pickup und der Fahrer des entgegengekommenden PKW wurden verletzt und wurden mit Rettungswagen in die Kliniken in Güstrow, Teterow und Bützow gebracht. Die DEKRA unterstützte mit einem Sachverständigen die Polizei bei der Unfallaufnahme.

Die Freiwillige Feuerwehr Güstrow und der Stadtbauhof sperrten die Unfallstelle und entfernten die ausgelaufenen Betriebsstoffe.



W. Mörlein, PHK



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell