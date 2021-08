POL-GÜ: ´Früh übt sich´ ist nicht immer gut

Güstrow (ots) - Am 28.08.21 gegen 16:00 Uhr wurde in der Gertrudenstr. in Güstrow ein Audi A6 angehalten und kontrolliert. Den Beamten erschien die Fahrerin zu jung, um im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Diese Vermutung bestätigte sich auch bei der Kontrolle.

Die deutsche Fahrerin war 17 jahre alt und hatte noch keine Fahrerlaubnis zum Führen eines PKW. Die Beamten stellten dann noch fest, dass sie unter Einfluss von Drogen stand.

Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss erstattet. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Diesen kann der Besitzer des PKW im Polizeihauptrevier abholen. Er wurde ebenfalls angezeigt, weil er der Fahrerin die Nutzung seines PKW gestattete,obwohl er wusste, dass sie keine Fahrerlaubnis hat.



W. Mörlein, PHK



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell