POL-NB: Zwei Einbrüche im Stadtgebiet von Stralsund

In der Nacht vom 28.08.2021 zum 29.08.2021 waren im Stadtgebiet von

Stralsund Einbrecher unterwegs. Am Morgen des 29.08.2021 wurde gegen

08:20 Uhr ein Einbruch in die "Stadtbäckerei Kühl" im

Heinrich-Heine-Ring 78 festgestellt. Unbekannte Täter haben sich

Zutritt durch die Eingangstür der Bäckerei verschafft und die Räume

durchwühlt. Weiterhin wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Der

entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der oder die

Täter keine Beute erlangt haben.

Des Weiteren wurde in der Rostocker Chaussee auf dem Gelände der

dortigen CITTI Tankstelle ein Staubsaugerautomat aufgebrochen. Der

Sachschaden beträgt etwa 400 Euro. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht

gesagt werden, wieviel Geld aus dem Automaten entnommen wurde.Die

Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund waren an beiden Tatorten

zur Spurensicherung eingesetzt.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer auffällige

Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Zusammenhang mit den genannten

Straftaten wahrgenommen hat, teilt diese bitte der Polizei in

Stralsund unter 03831 - 28900 oder jeder anderen Polizeidienststelle

mit.





Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg







