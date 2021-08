POL-HRO: Kellerbrand in MEDIAN Klinik in Parber - LK NWM

Rehna (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 29.08.2021, gegen 04:20 Uhr,

ereignete sich in einem Werk- und Therapieraum im Keller eines

Unterkunftsobjektes der MEDIAN Sucht- und Rehabilitationsklinik in

19217 Parber ein Brand.

Ein Patient der Einrichtung bemerkte das Feuer und löste den

Hausalarm aus. Alle Bewohner konnten unverletzt das Gebäude

verlassen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Rehna und Schönberg führten die

Löscharbeiten durch. Der betroffene Kellerraum wurde durch den Brand

beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 5.000EUR geschätzt. Aufgrund

der Stromabschaltung während der Löscharbeiten und ausstehender

Prüfung wurden die Bewohner auf weitere Unterkünfte der Klinik

verteilt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen. Diese dauern aktuell noch an.





