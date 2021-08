POL-NB: Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol in 18528 Bergen

Bergen (ots) - Am 28.08.2021 gegen 08:50 Uhr kam es in der Störtebekerstraße in 18528 Bergen zu einem Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden. Der 20-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW VW Polo befuhr die Störtebekerstraßer aus Richtung Hosangstraße kommend in Richtung Ruschwitzstraße. Dabei kam er aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem Fahrzeug gegen zwei am Fahrbahnrand ordentlich geparkte PKW. Dabein handelt es sich um einen PKW Mercedes und einen PKW Skoda. Der Mercedes wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes gegen den neben ihm geparkte PKW VW Caddy geschoben. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dieser beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Des Weiteren gab der Fahrzeugführer unaufgefordert an, dass er kurz zuvor einen Joint geraucht hat. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt erstattet.



