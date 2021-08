POL-NB: Mehrere Verkehrsunfälle auf der BAB 20 am 28.08.2021

Altentreptow (ots) - Am 28.08.21 gegen 10:20 Uhr befuhr ein 73-jähriger Dresdner Ford Fahrer mit seiner Ehefrau die BAB 20 in Richtung Stettin. Zwischen der Anschlussstelle Neubrandenburg Nord und Ost beabsichtigte der Fahrzeugführer, einen LKW zu überholen. Dabei übersah er einen sich im Überholvorgang befindlichen dänischen PKW. Die 30-jährige Fahrzeugführerin konnte einen seitlichen Zusammenstoß nicht verhindern. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 400 EUR. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt.



Ein 32-jähriger Paketzustellung fuhr mit einem Firmentransporter auf der BAB 20. Gegen 14:50 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Strasburg und Friedland, kam er auf Grund regennasser Fahrbahn und einer leichten Windböe nach links von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er die Mittelschutzleitplanke, wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er dann in der weiteren Folge in die rechte Leitplanke fuhr. Der Transporter kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 EUR am Transporter und Leitplanken.



Ca. eine Stunde später, 15:40 Uhr, ereignete sich auf Grund der regennassen Fahrbahn ein weiterer Unfall an der Anschlussstelle Neubrandenburg Ost. Ein 43-jähriger Audi Fahrer befuhr mit seiner 40-jährigen Lebensgefährtin und der 9-jährigen Tochter die Autobahn in Richtung Stettin. An der Anschlussstelle Neubrandenburg Ost verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, schleuderte in die rechte Leitplanke, durchfuhr die Bankette und kam auf einer Böschung zum Stehen. Dabei wurden die Insassen leicht verletzt und zur Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der PKW wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Autobahnmeisterei schilderte mit einer Geschwindigkeitsreduzierung die Unfallstelle aus. Die Autobahn musste für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 20.000 EUR.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell