POL-NB: Zwei Fußgänger bei Verkehrsunfall in Stavenhagen leicht verletzt (LK MSE)

Neubrandenburg (ots) - Am 28.08.2021 kam es gegen 16:30 Uhr in der Ortschaft Stavenhagen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Fußgängern.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr die 48-jährige deutsche Fahrzeugführerin die B104 in Stavenhagen und bog links in Richtung Amtsbrink ab. Dabei übersah sie den 57-jährigen Fußgänger, welcher mit seiner 56-jährigen Begleitung die Straße Amtsbrink überquerte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fußgänger, wodurch beide Fußgänger stürzten und sich leicht verletzten. Eine ärztliche Behandlung war vor Ort nicht notwendig. Am Pkw entstand kein Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Malchin übernommen.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



