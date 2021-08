POL-NB: Täter beim Diebstahl auf frischer Tat gestellt

Wolgast (ots) - Am 29.08.2021 gegen 02:05 Uhr wurde die Polizei über Notruf darüber informiert, dass sich eine Person mit Taschenlampe auf dem Geländes der Baustelle des Aldi-Marktes in der Wedeler Straße in 17438 Wolgast befindet. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Wolgast stellten diese auf dem Baustellengelände einen 37-jährigen Deutschen fest, welcher gerade dabei war einen Heizlüfter und zwei Flaschen Reinigungsmittel zu entwenden. Der Wert der entwendeten Sachen beträgt ca. 150,-EUR. Die Sachen wurden sichergestellt und der Täter nach Abschluss aller Maßnahmen aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell