POL-NB: Radfahrer unter erheblicher Einwirkung von Alkohol gestellt

Stralsund (ots) - Am 28.08.2021 gegen 22:05 Uhr stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Stralsund in der Vogelsangstraße in 18437 Stralsund einen Radfahrer fest. Dieser befuhr die Vogelsangstraße in Richtung Grünhufer Bogen. Auf Grund seiner auffälligen Fahrweisen entschlossen sich die Beamten bei dem Radfahrer eine Verkehrskontrolle durchzuführen und hielten ihn an. Dabei stellten sie in der Atemluft des 38-jährigen deutschen Radfahrers Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Gegen den Radfahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.



