POL-NB: Bürger verhindert Weiterfahrt eines betrunkenen Autofahrers nach Verkehrsunfall

Demmin (ots) -



Am 28.08.2021 führte ein 60-jähriger Autofahrer seinen PKW Honda

unter der Einwirkung von Alkohol im öffentlichen Verkehrsraum in

Demmin. Beim Versuch von der Frauenstraße in die Burgstraße

abzubiegen, kam der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab und

stieß gegen einen Zaun. In der weiteren Folge setzte er seinen PKW

soweit zurück, dass er mit dem Heck auf der gegenüberliegenden

Straßenseite gegen eine Hauswand fuhr. Am Zaun, der Hauswand und am

PKW entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Ein Zeuge des Vorfalles unterband die Weiterfahrt, indem er den

Schlüssel des Pkw abzog und umgehend die Polizei informierte. Beim

Fahrzeugführer wurde ein Atemalkoholwert von 1,92 Promille

festgestellt. Eine Venenblutprobenentnahme wurde im Krankenhaus

Demmin durchgeführt und der Führerschein des Fahrers sichergestellt.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die weitere Bearbeitung erfolgt

durch die Kriminalpolizei.



