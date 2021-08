POL-HWI: Mehrere witterungsbedingte Unfälle auf der Bundesautobahn 20

Wismar (ots) - Heute Vormittag kam es auf der BAB 20 zwischen Schönberg und Wismar in Fahrtrichtung Rostock zu drei witterungsbedingten Verkehrsunfällen.



Bei entsetzendem Starkregen verlor heute Morgen gegen 8:45 Uhr der Fahrer eines schwarzen Maseraties, offenbar aufgrund der der Witterung nicht angepassten Geschwindigkeit, die Lenkgewalt über sein Fahrzeug, stieß mit der Mittelschutzleitplanke zusammen, kam im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab und auf dem dortigen Grünstreifen zum Stehen. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall kurz vor dem Rastplatz Brethäger Wisch erheblich beschädigt, der Sachschaden wird auf über 150 000 Euro geschätzt. Der 51-jährige Fahrer blieb unverletzt.



Nur wenige Minuten später ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall kurz vor der Anschlussstelle Grevesmühlen. Auch hier kam der Fahrzeugführer offenbar wegen witterungsbedingt nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kippte in der Bankette über die rechte Seite auf das Dach. Der Sachschaden ist bislang nicht beziffert. Die Fahrzeugführer wurde durch Rettungskräfte vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.



Auf Höhe der Ortschaft Bernstorf verlor gegen 10:00 Uhr ein 57-jähriger BMW-Fahrer bei Starkregen die Lenkgewalt über sein Fahrzeug und kam schließlich von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug wurde nicht unerheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Der Fahrer blieb unverletzt.



Die drei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Währenddessen kam es zu leichten Verkehrseinschränkungen auf der Autobahn.



Insofern keine besondere Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell