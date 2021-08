POL-NB: Beginn eines veranstaltungsreichen Wochenendes in der Polizeiinspektion Neubrandenburg

Landkreis MSE (ots) - Bereits am Donnerstag startete die Polizeiinspektion Neubrandenburg mit dem Beginn des Immergut-Festivals in ein veranstaltungsreiches Wochenende. In Neustrelitz feiern, kleiner als in den vergangenen Jahren, 3.000 Besucher auf dem Veranstaltungsgelände im Bürgerseeweg.



Am Freitag startet in Lärz mit 12.500 Teilnehmern die größte Veranstaltung des Wochenendes, die "Plan:et C - beta", welche die zweite von drei Veranstaltungen dieser Reihe ist. In Neubrandenburg beginnen mit dem Vier-Tore-Fest der Stadt und dem Punx Picnic des Alternativen Jugendzentrums zwei weitere größere Veranstaltungen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Neubrandenburg. Beide Veranstaltungen laufen bis Sonntag, wobei das Stadtfest bereits am Freitag, das Punx Picnic, zu dem bis zu 500 Gäste erwartet werden, hingegen erst am Samstag beginnt.



Ebenfalls beginnt am Freitag das Schlossgarten Open Air in Stavenhagen. Bis zum Sonntag werden auch hier bis zu 700 Besucher erwartet.



Darüber hinaus finden im gesamten Landkreis noch zahlreiche weitere Tagesveranstaltungen statt. Die Polizeiinspektion Neubrandenburg wird aus diesem Grund im gesamten Zuständigkeitsbereich verstärkt mit eigenen und unterstellten Einsatzkräften im Einsatz sein.



