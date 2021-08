POL-SN: Fahndung nach Tätern

Details anzeigen Täter am Geldautomaten in Pampow Täter am Geldautomaten in Pampow

Schwerin (ots) - Am 14.04.2021 wurde einer Geschädigten die Geldbörse aus einem Büro in der Hagenower Straße in Schwerin entwendet. Mit den darin befindlichen EC-Karten wurde in der Folge am Geldautomaten in Pampow und im Stadtgebiet Hamburg unberechtigt verfügt. Hierbei wurden Aufnahmen von dem oder den handelnden Tatverdächtigen gemacht. Wer kennt die abgebildete(n) Person(en) und kann Angaben zur Identität machen?



Hinweise nimmt die Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 und -1560 sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen, andere Polizeidienststelle können ebenfalls kontaktiert werden.



