POL-SN: Polizei bittet bei der Suche nach Tätern (Ergänzung)

Schwerin (ots) - Am 15.06.2021 wurde einem Schweriner gegen 22:25 Uhr in der Straßenbahn Linie 2 von der Keplerstraße bis zum Platz der Jugend aus seinem Rucksack die Geldbörse entwendet. Mit der darin befindlichen EC-Karte erfolgten in der Folge unberechtigte Transaktionen. Die nachfolgenden Bilder zeigen die beiden noch unbekannten Tatverdächtigen. Wer kennt die beiden Männer oder kann Hinweise zu Ihnen geben? Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern

0385/5180-2224 oder 0385/51801560 sowie jede andere Polizeidienststelle sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



