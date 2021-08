Mecklenburg-Vorpommern gedenkt der Opfer der Unwetter- und Hochwasserkatastrophe/ Innenminister Renz ordnet Trauerbeflaggung an

Am 28. August 2021 wird im Hohen Dom zu Aachen an die Opfer der Unwetter- und Hochwasserkatastrophe in vielen Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im erinnert.

Aus diesem Anlass hat Innenminister Torsten Renz für den Tag der Gedenkveranstaltung landesweite Trauerbeflaggung angeordnet. Die Flaggen werden in den Dienststellen des Landes, der Gemeinden und der Gemeindeverbände sowie der übrigen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterliegen, auf halbmast gesetzt.

Innenminister Torsten Renz: „Die Lage in den Hochwassergebieten hat auch die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern bewegt. Zahlreiche Helferinnen und Helfer, viele davon auch im Ehrenamt, waren in der Region und haben vor Ort unterstützt. Mit der Trauerbeflaggung setzen wir ein weiteres sichtbares Zeichen der Anteilnahme und des Zusammenhalts.“