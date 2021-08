POL-NB: Verkehrsunfall im Seebad Ahlbeck endet mit körperlicher Auseinandersetzung

PR Heringsdorf (ots) -



Am 26.08.2021, gegen 16:35 Uhr, ereignete sich im Seebad Ahlbeck ein

Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden.

Ein 67-jähriger einheimischer Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW VW

Golf die L 266 aus Richtung Korswandt kommend und wollte an der

Einmündung nach links auf die Swinemünder Chaussee in Richtung

Heringsdorf abbiegen. Dabei übersah er den von links nahenden

vorfahrtberechtigten PKW BMW einer aus Bayern stammenden Familie und

es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 67-jährige Fahrer des

Golf wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde nach Eintreffen

der Rettungskräfte vor Ort behandelt. Die vier Insassen des BMW

blieben unverletzt.

Unmittelbar nach dem Zusammenstoß begab sich der 38-jährige

Fahrzeugführer des BMW zum Unfallverursacher, öffnete die Fahrertür

und trat mehrfach mit dem Fuß in Richtung des 67-Jährigen. Nur durch

sofortiges Einschreiten von Augenzeugen konnte der BMW-Fahrer von

weiteren Angriffen auf den Golf-Fahrer abgehalten werden.

Nach Eintreffen der Beamten konnte die Situation geschlichtet werden.

Allerdings muss sich der eigentlich "geschädigte Fahrzeugführer des

BMW" nun wegen Körperverletzung verantworten.

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von

ca. 15.000 Euro. Die beiden nicht mehr fahrbereiten PKW wurden

eigenständig geborgen.





