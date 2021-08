POL-NB: Polizeieinsatz zur Deutschland Tour beendet

Stralsund Rostock Schwerin (ots) - Heute startete die 1. Etappe der Deutschland Tour - das deutsche Radsportereignis schlechthin. Pünktlich startete das Rennfeld der Elitefahrer an der Hafeninsel in Stralsund. Über 191 Kilometer führte die Strecke durch das schöne Mecklenburg-Vorpommern bis nach Schwerin.



Die Polizei Mecklenburg-Vorpommern führte mit über 300 Kräften einen Einsatz durch, um einen störungsfreien Verlauf der Tour zu gewährleisten und die Beeinträchtigungen, z. B. durch Straßensperrungen, so gering wie möglich zu halten. Ein Kommando aus 20 Polizeikrädern begleitete das Fahrerfeld durchgehend und der Polizeihubschrauber unterstützte aus der Luft. Das Bürgertelefon der Polizei wurde oft genutzt und so konnten viele Fragen zu Sperrungen geklärt werden.



Durch die minutiöse Planung des Veranstalters in enger Absprache mit der Polizei ging das Konzept auf und längere Staus konnten, auch in der Hansestadt Rostock, grundsätzlich vermieden werden. Schwerin stellte jedoch eine besondere Herausforderung dar, da die Einfahrt des Fahrerfeldes zu einer der Hauptverkehrszeiten auf stark frequentierten Straßen erfolgte. Hier kam es bereits ab 16 Uhr zu starken Stauerscheinungen.



Trotz des schlechten Wetters säumten zahlreiche Zuschauer die Strecke. Wir danken allen Verkehrsteilnehmern für ihre Geduld und Rücksichtnahme und den Zuschauern für ihr versiertes Verhalten.



Die nächsten Etappen der Deutschland Tour führen ab morgen nach Sachsen-Anhalt, Thüringen bis zum Ziel nach Bayern.



