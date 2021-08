POL-LWL: Nach Einbruch in Landwirtschaftsbetrieb - Polizei bittet um Hinweise

Details anzeigen Wer kann Hinweise zum Besitzer dieses auffälligen Handwagens geben? Wer kann Hinweise zum Besitzer dieses auffälligen Handwagens geben?

Hagenow (ots) - Nach einem Einbruch in einen Landwirtschaftsbetrieb in Granzin bei Hagenow am vergangenen Freitag, bei dem zwei unbekannte Männer verschiedene motorbetriebene Werkzeuge gestohlen hatten, bittet die Polizei jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise zu einem Fahrradanhänger sowie zwei Fahrrädern (siehe Fotos), die die Diebe auf ihrer Flucht zurückgelassen haben. Die Unbekannten hatten am frühen Freitagmorgen zwei benzinbetriebene Motorsägen sowie einen Freischneider und andere Gegenstände vom Gelände des Landwirtschaftsbetriebes gestohlen und das Diebesgut mit einem Fahrradgespann abtransportiert. Damit fuhren die Täter in Richtung Hagenow. Da der Einbruch unmittelbar bemerkt wurde, kam die Polizei zum Einsatz, die die beiden mutmaßlichen Täter auf Fahrrädern und mit einem Fahrradanhänger am Ortseingang Hagenow feststellte. Beim Erblicken der Polizei ließen die Tatverdächtigen die Fahrräder samt Anhänger und Diebesgut zurück und flüchteten in die Dunkelheit. Die Polizei stellte die zurückgelassenen Fahrräder sowie das Diebesgut sicher und ermittelt seither wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Im Zuge der Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei um Hinweise zu den Besitzern der beiden Fahrräder und des Anhängers. Letzterer ist mit einer markanten Aufschrift versehen und könnte deswegen bereits schon einmal im Stadtbild aufgefallen sein. Wer Hinweise zu den Fahrrädern (ein weißes Mountainbike und ein schwarzes Damenfahrrad) bzw. zum Anhänger oder zum Tatgeschehen am 20.08.2021 geben kann, möge sich bitte mit der Kriminalpolizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) in Verbindung setzen.



Anlage: Fotos



