POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer besitzt keine Fahrerlaubnis

Hagenow (ots) - Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am frühen Donnerstagmorgen in Hagenow einen erheblich alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 40-jährige Rumäne wies bei der anschließenden Kontrolle einen Atemalkoholwert von 2,11 Promille auf. Zudem ist der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei stellte die Fahrzeugschlüssel sicher, brachte den 40-Jährigen anschließend zur Blutentnahme und nahm eine Anzeige gegen ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf. Ein besorgter Autofahrer hatte zuvor die Polizei über die Schlangenlinienfahrt des 40-Jährigen zwischen Zapel und Hagenow informiert.



