Öffentlichkeitsfahndung nach einem Exhibitionisten im Bereich Dassow (LK Nordwestmecklenburg)

Details anzeigen Phantombild des Exhibitionisten aus dem Bereich Dassow (LK NWM) Phantombild des Exhibitionisten aus dem Bereich Dassow (LK NWM)

Am Donnerstag, den 15.07.2021 gegen 21:30 Uhr näherte sich eine männliche Person, aus der Düne kommend, der Geschädigten am Strand von Dassow / Pötenitz, zwischen den Strandaufgängen 2 und 3. Die männliche Person entblößte sich in Gegenwart der Geschädigten.

Personenbeschreibung:

ca. 40-50 Jahre

ca. 175 cm Groß

normale Statur

kurze blonde Haare

behaarte Brust

Rechtshänder

Mit Hilfe der Geschädigten wurde ein Phantombild angefertigt.

Bereits am Sonntag, dem 05.07.2020 um 18:00 Uhr kam ebenfalls ein Mann aus dem Dünenbereich und befriedigte sich in Gegenwart einer anderen Geschädigten. Der Vorfall ereignete sich im Bereich Dassow / Barendorf am Strand.

Personenbeschreibung:

ca. 45 Jahre

ca. 175 cm Groß

normale Statur mit Bauchansatz

kurze, lichte blonde Haare

keine Brille, keinen Bart, kein Tattoo

Aufgrund der Übereinstimmungen in den Personenbeschreibungen ist es nicht ausgeschlossen, dass es sich bei den Tathandlungen um ein und demselben Täter handeln könnte. Aufgrund der Tatzeiten kann es sich um einen Urlauber, aber auch um einen ortsansässigen Täter handeln.

Die Polizei bittet um Unterstützung zu nachfolgenden Fragen:

Wo und wann sind Personen, die dem Phantombild ähnlich sehen, im Bereich Dassow, Pötenitz, Barendorf in Erscheinung getreten?

Gab es weitere Hinweise auf exhibitionistische Handlungen in diesem Bereich, die nicht angezeigt wurden?

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Rostock unter

Tel. 038208-888-2222, über die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.