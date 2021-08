POL-LWL: Papiercontainer brannten

Parchim (ots) - In Parchim hat die Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen drei brennende Altpapiercontainer löschen müssen. Der angerichtete Schaden soll sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich kurz vor 05 Uhr in der Bahnhofstraße ereignete hat, nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.



