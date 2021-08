POL-NB: Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverstoß

Bergen auf Rügen (ots) - Am Mittwochabend ereignete sich gegen 18:10 Uhr ein Verkehrsunfall in Bergen auf Rügen. Eine 21-jährige Rüganerin befuhr mit ihrem VW Golf die Stralsunder Chaussee in Richtung Dammstraße.

An der Kreuzung Ringstraße missachtete sie die Vorfahrt eines 44-jährigen polnischen Fahrzeugführers, welcher mit seinem Mazda die Ringstraße aus Richtung B196 kommend befuhr. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden PKW. In der weiteren Folge wurde der VW Golf gegen einen Audi A4 einer 42-jährigen deutschen Fahrzeugführerin geschoben, die an der Kreuzung Dammstraße/Ringstraße verkehrsbedingt wartete.

Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und anschließend in das SANA-Krankenhaus Bergen verbracht. Zwei PKW waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Die Unfallstelle war für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.



Im Auftrag



Henry Gaßmann



Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Stgraße 6

17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/5582 2131

Email: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell