POL-HWI: Tatverdächtiger nach Vandalismus in Wismarer Spielothek ermittelt

Wismar (ots) - Nachdem es bereits am 18. August 2021 zu einer Sachbeschädigung mit hohem Sachschaden in einer Wismarer Spielothek kam (Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Rostock vom 19. August 2021), hat nun die Kriminalpolizei einen Tatverdächtigen ermitteln können.



Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats Wismar erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 30-jährigen Deutschen aus dem Raum Schwerin. Der 30-Jährige hat sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung zu verantworten.



