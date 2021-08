POL-NB: Diebstahl vom Gelände einer Agrarfirma in Sandhagen bei Friedland

Friedland (ots) - Am 24.08.2021 gegen 10:30 Uhr informierte ein Mitarbeiter einer Agrarfirma aus Sandhagen das Polizeirevier in Friedland über einen Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten unbekannte Täter widerrechtlich das umzäunte Firmengelände und demontierten von abgestellten Traktoren Anhängekupplungen und einen hydraulischen Oberlenker. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von 7.000 Euro.



Die Beamten konnten vor Ort Spuren, die vermutlich vom Täter stammen, feststellen und sichern. Es wird davon ausgegangen, dass dieser sich dem Firmengelände aus südlicher Richtung mit einem unbekannten Kraftfahrzeug aus Richtung des Ackers näherte. Personen, die Auffälligkeiten in der Zeit vom 23.08.2021, 21:30 Uhr bis zum 24.08.2021, 08:00 Uhr bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Friedland unter 039601/300224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



