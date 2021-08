POL-LWL: Stall geriet in Brand

Demen (ots) - Bei einem Stallbrand in Demen ist am Dienstagabend ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden. Gegen 21:30 Uhr wurde das Feuer in dem rund 200 Quadratmeter großen und massiven Gebäude bemerkt, worauf die Feuerwehr zum Einsatz kam. Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Region kamen zum Einsatz und löschten den Brand, der insbesondere das Stalldach erfasst hatte. Rund 30 Stück Geflügel, darunter Hühner, Gänse und Puten, die in angrenzenden Verschlägen untergebracht waren, konnten rechtzeitig gerettet werden. Das Gebäude, das jetzt als einsturzgefährdet gilt, ist von der Kriminalpolizei nach den Löscharbeiten beschlagnahmt worden. Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu dauern an.



