POL-GÜ: Verkehrsunfall - Fahrerin wird nach Kollision mit Baum schwer verletzt

Bützow (ots) - ~Am 24.08.2021 gegen 08:00 Uhr kam es in Neu Kassow zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.



Die 59 jährige deutsche Autofahrerin war in der Ortschaft Neu Kassow unterwegs, als sie nach links von der Fahrbahn abkam, mit einem Baum kollidierte und quer zur Fahrbahn stehen blieb. Ersthelfer verständigen die Rettungskräfte und holten die eingeklemmte Frau aus dem Auto. Sie leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Erste Ermittlungen deuten auf gesundheitliche Probleme hin. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt 15.000 Euro.~



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell