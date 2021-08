POL-HWI: Traktor beschädigt - Zeugen gesucht

Lübow (ots) - Am vergangen Wochenende beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter einen Traktor, der an einem Feldweg in Levetzow abgestellt war.



Im Zeitraum vom 20. August, 16:30 Uhr bis 23. August, 09:00 Uhr warfen Unbekannte mehrere Scheiben des roten Traktors der Marke Case ein. Die Glasscheiben wurden dabei gänzlich zerstört.



Die Unbekannten richteten einen Schaden von circa 3.000 Euro an.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell