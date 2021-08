POL-ANK: ABSAGE: Fahrradcodierungen am 26.08.2021 in Anklam können leider nicht stattfinden

Anklam (ots) - Aufgrund des Ausfalls eines Mitarbeiters kann die Polizei leider nicht wie geplant Fahrradcodierungen am kommenden Donnerstag (26.08.2021) am toom Baumarkt (Friedländer Landstraße 17, 17389 Anklam) anbieten. Wir bitten um Verständnis. Es wird derzeit geprüft, ob der Termin zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden kann. Sofern ein Ausgleichstermin feststeht, wird auf diesem Wege darauf hingewiesen.



Das Angebot der Fahrradcodierungen am 26.08.2021 von 10:00 bis 13:00 Uhr an der Polizeistation Torgelow (Espelkamper Str. 10f, 17358 Torgelow) ist davon jedoch nicht betroffen.



