POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden bei Stralsund

Am 23.08.2021, gegen 0:30 Uhr, ereignete sich im Bereich der Zufahrt

von der B 105 auf die B 96 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam ein Audi S8, welcher in Richtung

Insel Rügen fuhr, aufgrund unangepasster Geschwindigkeit beim

Durchfahren einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit der dortigen Brückenkonstruktion. In der weiteren

Folge überschlug sich der PKW und kam auf der Fahrzeugseite zum

Liegen.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich eine 22-jährige Deutsche und der

27-jähriger deutsche Fahrzeughalter im PKW. Beide Personen wurden bei

dem Unfall leicht verletzt und konnten das Fahrzeugwrack aus eigener

Kraft verlassen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca.

60.000 Euro geschätzt.

Bei beiden Fahrzeuginsassen wurde Alkoholgeruch in der Atemluft

festgestellt. Da zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht abschließend

geklärt werden konnte, wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt

hat, wurde durch den Bereitschaftsstaatsanwalt bei beiden eine

Blutprobenentnahme angeordnet, welche nach der medizinischen

Erstversorgung erfolgte.

Gegen die Fahrzeuginsassen wurde ein Strafverfahren wegen des

Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



