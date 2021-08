POL-HRO: Schwerer Unfall auf der B191

Parchim (ots) -



In den Nachmittagsstunden des 22.08.2021 kam es auf der B191 zwischen

Ortslagen Spornitz und Alt Brenz zu einem schweren Verkehrsunfall.

Gegen 15:11 Uhr überholte ein Seat ca. 700 m vor dem Abzweig Dütschow

aus Richtung Spornitz kommend ein anderes Fahrzeug.

Hierbei beachtete er nicht einen aus Richtung Alt Brenz kommenden VW

Multivan und kollidierte mit diesem frontal.

Beide Fahrzeuge wurden in der Folge von der Fahrbahn geschleudert.

Der 34jährige Fahrer und alleinige Insasse des Seat war schwer

verletzt im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Kameraden der

FFw Spornitz aus dem Fahrzeug befreit werden.

Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen erlag er noch an der

Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der 81jährige Fahrer des VW Multivan und seine 78jährige mitfahrende

Ehefrau erlitten lebensbedrohliche Verletzungen und wurden mit

Rettungshubschraubern in eine Lübecker sowie Schweriner Klinik

geflogen.

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der

Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000,- EUR.

Die B191 war zwischen der Ortslage Spornitz und dem Abzweig Dütschow

für ca. 4,5 h voll gesperrt.

Vor Ort kam ein Spezialfahrzeug zum Einsatz, um die durch

ausgelaufene Betriebsstoffe stark verschmutzte Fahrbahn zu reinigen.



R. Kasten, PHK



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell