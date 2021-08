POL-NB: Radfahrer und Fußgängerin kollidieren in der Innenstadt

Stralsund (ots) - In den Nachmittagsstunden des 22.08.2021 kam es in der Innenstadt von Stralsund zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.



Ein 38-jähriger deutscher Stralsunder befuhr widerrechtlich mit seinem Fahrrad die Fußgängerzone der Ossenreyerstraße. Als eine 58-jährige deutsche Urlauberin aus Thüringen aus einer kreuzenden Straße die Ossenreyerstraße betrat, konnte der Radfahrer nicht mehr ausweichen und erfasste die Fußgängerin frontal. Diese stürzte mit dem Kopf auf die Straße und musste aufgrund der Schwere der Verletzungen in die Notaufnahme des Helios-Hanseklinikums verbracht werden.



Gegen den unverletzten Radfahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.



