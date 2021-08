POL-GÜ: Dreiste Diebe unterwegs

Güstrow (ots) - Unbekannte Täter griffen am Samstag in Güstrow und Umgebung mehrere PKW und Transporter an. Entwendet wurden u.a. Handtaschen und Navigationsgeräte.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Lassen Sie niemals (sichtbar) Wertgegenstände in ihrem Fahrzeug liegen. Entfernen Sie Ladekabel, die auf möglicherweise angeschlossene Geräte hinweisen.



