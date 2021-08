POL-NB: Tödlicher Sportbootunfall bei Heringsdorf (LK Vorpommern-Greifswald)

Heringsdorf (ots) -



Am 21.08.21, gegen 16:50 Uhr, gab es vor Heringsdorf einen tödlichen

Sportbootunfall. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein

51-jähriger Urlauber aus Baden-Württemberg mit einem Jetski nahe der

Seebrücke Heringsdorf auf der Ostsee. Aus bisher ungeklärter Ursache

stürzte der 51-Jährige plötzlich vom Jetski. Mehrere

Rettungsschwimmer und ein Rettungshubschrauber begannen umgehend mit

der Suche nach dem 51-Jährigen. Wenige Minuten später wurde dieser

leblos im Wasser aufgefunden und geborgen. Trotz sofort eingeleiteter

Reanimationsmaßnahmen durch die ebenfalls vor Ort befindlichen

Rettungskräfte verstarb der 51-Jährige. Mitarbeiter der

Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast und des Kriminaldauerdienstes

Anklam haben die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Diese dauern gegenwärtig an. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein

Fremdverschulden bzw. ein Unfallgeschehen mit einem weiteren

Beteiligten.



