POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person auf der Autobahnbrücke Tribsees (LK Vorpommern-Rügen)

PR Grimmen (ots) -



Am 21.08.21, gegen 21:35 Uhr, ereignete sich auf der Autobahnbrücke

bei Tribsees ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem

Kenntnisstand befuhr eine 39-Jährige mit ihrem PKW Mercedes die

Landesstraße 19 aus Richtung Grimmend kommend in Richtung Tribsees.

Auf der Brücke über die BAB 20 kam der PKW aus bisher ungeklärter

Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr die Leitplanke.

In der weiteren Folge stürzte der Mercedes die Böschung hinunter, kam

in der Nebenanlage der Autobahn zum Stillstand und geriet dann in

Brand. Die aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald stammende

Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall aus ihrem Fahrzeug geschleudert

und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der

Unfallstelle verstarb. Zur Brandbekämpfung wurden die Freiwilligen

Feuerwehren Grimmen, Tribsees und Zarrentin eingesetzt, welche mit

30 Kameraden vor Ort waren.

Zur Untersuchung der genauen Unfallursache wurde ein Mitarbeiter der

DEKRA angefordert. Während der Unfallaufnahme musste L 19 für ca. 3,5

Stunden voll gesperrt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden

beträgt etwa 4.000 Euro.



