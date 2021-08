POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Rostock und Polizeiinspektion Rostock: Fußballspiel der 2. Bundesliga F.C. Hansa Rostock gegen die SG Dynamo Dresden

Rostock (ots) -



Am Sonnabend, 21. August, ist um 20:30 Uhr im Ostseestadion das

Fußballspiel des F.C. Hansa Rostock gegen die SG Dynamo Dresden

angepfiffen worden. Die Mannschaften spielten vor rund 14.500

Zuschauern.



Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vor,

während und nach der sportlichen Begegnung waren knapp 900 Beamte der

Landespolizeien Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und

Sachsen sowie 365 Kräfte der Bundespolizei Rostock und der

Bundesbereitschaftspolizei im Einsatz.



Bereits vor dem Spiel kam es gegen 17:30 Uhr im Bereich der

Gartenstadt zu körperlichen Auseinandersetzungen unterschiedlicher

Fanlager. Beim Eintreffen der Polizeikräfte hatten sich die

Personengruppen bereits voneinander getrennt und teilweise von den

Örtlichkeiten entfernt. Dennoch konnten durch die Polizei 180

Personen festgestellt werden. Im Rahmen der Identitätsfeststellung

wurden zahlreiche mitgeführte Gegenstände zum Zweck der

Schutzbewaffnung und eine Vielzahl an Pyrotechnik sichergestellt.

Ferner gelang es der Polizei auch, Beweismittel der geführten

körperlichen Auseinandersetzung festzustellen. Die polizeilichen

Ermittlungen, unter anderem wegen Landfriedensbruch, dauern an. Ein

Besuch des Spiels wurde den Personen verwehrt. Sie erhielten einen

Platzverweis und wurden durch Einsatzkräfte aus dem Stadtgebiet

Rostock bzw. bis zur Landesgrenze begleitet. Das schnelle Agieren der

Polizei verhinderte weitere umfangreiche Ausschreitungen.



Der avisierte heimische Fanmarsch startete gegen 19:15 Uhr mit circa

800 Personen in der Carl-Hopp-Straße, führte über den Holbeinplatz,

die Hans-Sachs-Allee und schließlich zum Platz der Freiheit.

Die Fans der SG Dynamo Dresden reisten größtenteils individuell mit

Pkw nach Rostock. Von der Sammelstelle auf der Südseite des

Hauptbahnhofes wurden die Fans in Begleitung von Polizeikräften mit

Shuttlebussen zum Stadion gebracht.



Nach dem Spiel verließen beide Fanlager zügig den Bereich des

Stadions. Beim Rücktransfer der Gästefans zum Hauptbahnhof kam es

vereinzelt zu Steinwürfen, sodass mehrere Scheiben der eingesetzten

RSAG Busse splitterten - verletzt wurde niemand.



Neben den oben genannten Strafanzeigen wegen Landfriedensbruch gab es

eine Gewahrsamnahme sowie Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung,

Beleidigung, Diebstahl und den Besitz von Betäubungsmitteln. Die

Rostocker Kriminalpolizei übernimmt bei allen Sachverhalten die

weiteren Ermittlungen.



