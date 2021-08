POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen auf der L 296 (LK Vorpommern-Rügen)

Bergen (ots) -



Am 21.08.21, gegen 14:10 Uhr, kam es auf der L 296, kurz hinter der

Ortschaft Samtens, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten

Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 63-jähriger Hamburger mit

seinem PKW Toyota die L 296 aus Richtung Samtens kommend und ordnete

sich in der Linksabbiegespur ein, um auf die B96 in Richtung Bergen

zu fahren. Ein 56-jähriger Porsche-Fahrer von der Insel Rügen befuhr

die L 296 in entgegengesetzter Richtung. Der 56-Jährige überholte vor

dem Einmündungsbereich ein vorausfahrendes Fahrzeug und scherte nach

dem Überholvorgang wieder nach rechts ein. Dabei kam es aus bisher

ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen dem Porsche und dem

Toyota. In der weiteren Folge kam der der 56-Jährige mit seinem

Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kam auf dem angrenzenden

Fahrradweg zum Stehen.

Der Fahrer des Porsche und die 68-jährige Beifahrerin des Toyota

wurden bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt.

Der Fahrzeugführer des Toyota erlitt leichte Verletzungen. Alle

Beteiligten wurden zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen in

das Klinikum nach Stralsund verbracht.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und

mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der

entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 45.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für ca. eine Stunde

voll gesperrt werden.



Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell