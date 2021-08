POL-NB: Verkehrsunfall eines Pkw mit Anhänger auf der L 31 aufgrund eines Reifenplatzers

Ueckermünde (ots) -



Am 20.08.2021 gegen 18:45 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus

Ueckermünde mit seinem PKW Mercedes-Benz und einem Anhänger die L 31

aus Richtung Ueckermünde in Richtung Grambin. Aus unbekannten Gründen

platzte kurz hinter der Ortslage Ueckermünde ein Reifen des

Anhängers. Das Gespann geriet daraufhin ins Schlingern und kam nach

rechts von der Fahrbahn ab. Dabei blieb der Pkw entgegen der

Fahrtrichtung liegen und der Anhänger stellte sich quer über die

Fahrbahn.



Der Verkehr musste während der Unfallaufnahme über den angrenzenden

Radweg vorbeigeleitet werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca.

10.000 EUR. Der Fahrzeugführer bleib unverletzt.



