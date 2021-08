POL-NB: Verkehrsunfall auf der BAB 20 zwischen dem PP Trebeltal und der AS Grimmen West mit einer schwer verletzten Person

Grimmen (ots) -



Am Freitag, dem 20.08.2021 gegen 16.50 Uhr kam es auf der BAB 20 zu

einem Verkehrsunfall bei dem ein 56jähriger polnischer Fahrzeugführer

schwer verletzt wurde.

Der polnische Fahrzeugführer befuhr mit seinem Renault die

Richtungsfahrbahn Stettin auf dem linken Fahrstreifen. Er überholte

zwei vor ihm auf dem rechten Fahrstreifen fahrende PKW und

beabsichtigte wieder auf den rechten Fahrstreifen einzuscheren. Dabei

verlor er aufgrund von Regen und nasser Fahrbahn die Kontrolle über

seinen PKW. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen

Straßengraben, überschlug sich mehrfach und durchbrach einen

Wildzaun. Er kam auf einen angrenzenden Feld zum Liegen.

Der Fahrzeugführer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und mit

einem Rettungswagen in die Uniklinik Greifswald verbracht. Die

Richtungsfahrbahn Stettin wurde zur Bergung des Verletzten voll

gesperrt.

Der vollständig zerstörte PKW wurde von einer Bergungsfirma geborgen

und der beschädigte Wildzaun durch die Autobahnmeisterei gesichert.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro



David Haupt

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst







Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell