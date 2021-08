POL-NB: Verkehrsunfall mit Tanklastzug

Anklam (ots) - Am 20.08.2021 kam es gegen 10:50 Uhr auf der L31 zwischen den Orten Sarnow und Spantekow zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Ein 50-jähriger Deutscher befuhr mit einem LKW mit Anhänger (Tanklastzug) die Landstraße aus Sarnow in Richtung Spantekow. In einer Linkskurve, kurz vor der Ortschaft Drewelow, kam er aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Lastzug nach links von der Fahrbahn ab, sodass er mit dem Führerhaus einen Straßenbaum am linken Fahrbahnrand- und mit dem Zug ein Verkehrszeichen rechtsseitig der Fahrbahn streifte. Der Tanklastzug kam dann quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Für die Bergung erfolgte für ca. 45 Minuten eine Vollsperrung der Landstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Personen kamen nicht zu Schaden.

Am Unfallort waren Kameraden der FFW Murchin, welche die Arbeiten der Rettungskräfte unterstützten.



