POL-NB: Gemeinsame Pressemitteilung der PI Harburg und des PP Neubrandenburg - In Niedersachsen entwendeter Mercedes in Pasewalk (MV) sichergestellt

Rosengarten/ Pasewalk (ots) - In der Nacht zu heute (20.08.21), in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 07:30 Uhr, entwendeten unbekannte Tatverdächtige in Rosengarten, in der Straße Emsener Berg einen schwarzen Mercedes GLE 400 4Matic im Wert von etwa 80.000 EUR.



Unmittelbar, nachdem der Geschädigte den Diebstahl bemerkt hatte, alarmierte er die Polizei Niedersachsen. Über ein eingebautes Ortungssystem konnte der Wagen gegen 07:55 Uhr im Bereich Mirow lokalisiert werden. Nunmehr übernahm die Landespolizei Mecklenburg Vorpommern die Fahndung, die B198 wurde teilweise gesperrt und Kontrollstellen eingerichtet. Jedoch verlor sich das Funksignal kurze Zeit später, ohne dass der Mercedes festgestellt wurde.



Durch die Einsatzleitstelle Neubrandenburg wurden alle Funkmittel über die Fahndung informiert.



Gegen 08:30 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung das gesuchte Fahrzeug in Pasewalk fest. Es war inzwischen mit einem polnischen Kennzeichen versehen. Der Mercedes fuhr mit über 100 km/h unter Missachtung von roten Ampeln durch die Stadt. Die Beamten verloren das Fahrzeug aus den Augen.



Der Fahrer des Mercedes verursachte aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit in Pasewalk einen Verkehrsunfall. Er kam beim Durchfahren einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein geparktes Fahrzeug, welches durch die Wucht des Aufpralls auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. An beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von etwa 8000 EUR. Der Mercedes floh vom Unfallort, wurde jedoch durch mehrere Zeugen gesehen.



Gegen 08:50 Uhr stellten Beamte des Polizeihauptreviers Pasewalk den Mercedes verlassen in dem Paswalker Ortsteil Steinbrink fest. Es wurden intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem Fahrzeugführer eingeleitet. Zum Einsatz kamen unter anderem der Polizeihubschrauber und Fährtensuchhunde des Landesbereitschaftspolizeiamtes. Die Fährte verlor sich jedoch an einer Tankstelle und die Person konnte nicht mehr festgestellt werden.



Die Kriminaltechniker des Kriminaldauerdienstes Anklam haben am GLE eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt.



Nach Abschluss aller Maßnahmen kann der Halter aus Rosengarten sein Fahrzeug zurückbekommen. Jedoch ist der Mercedes durch den Unfall stark beschädigt. Nach ersten Einschätzungen beträgt der Sachschaden etwa 8000 EUR.



