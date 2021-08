POL-GÜ: Betrunken mit dem Fahrrad und mit E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Güstrow (ots) - ~Im Heideweg ist Güstrow kontrollierte die Polizei am 19.08.2021 gegen 22:50 Uhr den 41 jährigen deutschen Fahrradfahrer. Während des Gespräches wurde Atemalkohol festgestellt und ein Test durchgeführt. Im Ergebnis hat er 1,77 Promille gepustet. Weiterhin wurde bekannt, dass der 41 jährige Betäubungsmittelkonsument ist. Daher ermittelt die Polizei nun nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.



In der Prahmstraße in Güstrow wollte die Polizei am 20.08.2021 um 03:10 Uhr den Fahrer eines E-Scooter kontrollieren, da er ohne dem notwendigen Versicherungskennzeichen unterwegs war. Er versuchte zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen, konnte aber gestoppt werden. Da zum Führen eines E-Scooter bestimmte gesetzliche Vorschriften eingehalten werden müssen, sollte der Fahrer seine Fahrerlaubnis vorzeigen. Hier stellte sich heraus, dass der 28 jährige Deutsche diese nicht besitzt. Eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß Pflichtversicherungsgesetz wurde aufgenommen. ~



