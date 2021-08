POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Tramm und Rusch, LK Ludwigslust Parchim

Tramm (ots) -



Am 19.08.2021, gegen 15:55 Uhr ereignete sich zwischen Tramm und

Rusch zu einem Verkehrsunfall. Im Begegnungsverkehr kam es im Verlauf

einer Kurve zur frontalen Kollision zwischen dem PKW einer

41-jährigen Deutschen mit ihrem 10-jährigen Sohn und dem 49-jährigen

deutschen Fahrer eines Kleintransporters. Durch den Zusammenstoß

wurden die 41-jährige und der 10-jährige schwer verletzt und mussten

dem Krankenhaus Schwerin zugeführt werden. Der Transporter Fahrer

blieb unverletzt.



Im Rahmen der Unfallaufnahme musste der Verbindungsweg für mehrere

Stunden voll gesperrt werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde

zudem ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen, da sich der

Unfallhergang zunächst nicht klären ließ.



An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 16.000 Euro.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden.



Eingesetzt waren zwei Rettungswagen aus Crivitz und Parchim und die

FFW-Tramm, die auch auslaufende Betriebsstoffe bereinigte.



Im Auftrag

Thomas Henneberg

Polizeihauptkommissar

PR Sternberg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell