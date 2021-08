POL-NB: PKW-Fahrer fährt Radfahrerin an und flüchtet

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am 19.08.2021 gegen 15:30 Uhr kam es in der Ernst-Thälmann-Straße in 18347 Wustrow (LK V-R) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Hierbei fuhr der 53-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Citroen vom Parkplatz des Lidl-Marktes auf die Ernst-Thälmann-Straße. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte 53-jährige deutsche Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierdurch kam die Radfahrerin zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der PKW-Fahrer flüchtete vom Unfallort, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern. Durch die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Ribnitz-Damgarten konnte der Fahrzeugführer des PKW namentlich bekannt gemacht werden. Dieser wurde an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Dort wurde Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung erstattet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell