POL-NB: Unfall in Wolgast

Wolgast (ots) - Am 19.08.2021 kam es gegen 12:30 Uhr in der Straße der Freundschaft in Wolgast zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Die 96-jährige deutsche Fahrzeugführerin übersah, dass der vor ihr fahrende 67-jährige deutsche Autofahrer verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf das Fahrzeug auf. Dabei verletzte sich die Fahrzeugführerin schwer und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 67-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 15.000EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Rückfragen bitte an:



Paul Beckmann

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell