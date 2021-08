POL-LWL: Alkoholisierter Motorradfahrer flüchtet nach Auffahrunfall

Grebs-Niendorf (ots) - Ein nach einem Verkehrsunfall flüchtiger Motoradfahrer konnte kurz nach dem Vorfall am Mittwochnachmittag von der Polizei gestellt werden.



Der Motorradfahrer soll zuvor mit seiner Maschine in Grebs auf einen PKW aufgefahren sein, wobei sich der Kradfahrer leichte Verletzungen zuzog und es zu Sachschäden an beiden Fahrzeugen kam. Der Kradfahrer entfernte sich anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Im Zuge der Ermittlungen und nach Hinweisen konnte die Polizei den flüchtigen Motorradfahrer später in seiner Wohnung antreffen. Er wies zu diesem Zeitpunkt einen Atemalkoholwert von 1,86 Promille auf. Eigenen Angaben zufolge besitzt der 37-jährige mutmaßliche Unfallfahrer seit 8 Jahren keine gültige Fahrerlaubnis mehr. Zudem verdichten sich Anhaltspunkte, wonach sein Motorrad weder versichert, noch für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen war. Die Polizei stellte das Motorrad zur kriminaltechnischen Untersuchung sicher. Gegen den deutschen Motorradfahrer, der anschließend zur weiteren Behandlung seiner erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde, ist Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet worden.



