Öffentlichkeitsfahndung nach 31 jährigem Mann aus Serrahn

Foto vermisst D. Klemstein

Seit Dienstag, den 17.08.2021, 16:00 Uhr wird der 31 jährige David Klemstein vermisst. Den gewonnenen Erkenntnissen nach ist er aktuell in einem gesundheitlich kritischen psychischen Zustand und benötigt ärztliche Hilfe. Es besteht aktuell eine akute Eigengefährdung.

Es ist bekannt, dass er sich vor seinem Verschwinden hielt er sich in Serrahn und Krakow am See auf. Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zum Auffinden der Person.

Der vermisste hat kurze dunkelblonde Haare, ist 177 cm groß, hat eine kräftige Gestalt.

Er ist bekleidet mit einer weiß-blau gestreiften Jogginghose sowie einem dunklem Pullover oder dunklen Jacke.

Wer Hinweise zum Aufenthalt der Person machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Teterow, Telefon 03996 1560, oder jede andere Polizeidienststelle, zu melden.