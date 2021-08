POL-HRO: Zeugenaufruf nach Vandalismus in Spielothek

Wismar (ots) - Am 18.08.2021, gegen 22 Uhr, ist es in einer Spielothek im Turnerweg in Wismar zu einer Sachbeschädigung mit hohen Sachschaden durch einen Kunden gekommen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.



Nach bisherigen Ermittlungen ist am Mittwochabend ein Kunde mit einem Gegenstand in die Spielothek gekommen und beschädigte dort mehrere Spielautomaten sowie Teile des Inventars der Spielothek. Anschließend flüchtet der Täter in unbekannte Richtung.



Die Spielautomaten wurden dabei so stark beschädigt, dass diese nicht mehr funktionstüchtig sind. Durch die Beschädigung und Ausfall der Automaten ist es zu einem Schaden von über 200.000 EUR gekommen.



Der Täter soll sich bereits am Nachmittag des gleichen Tages, 18.08.2021, in der Spielothek aufgehalten haben. Zeugen beschreiben ihn als etwa 180 cm groß und ca. 30 Jahre alt. Er war mit einem Holzfällerhemd bekleidet.



Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum beschriebenen Täter oder seiner Fluchtrichtung machen können.



Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter 03841/2030 oder die Internetwache der Polizei M-V unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



