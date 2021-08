POL-NB: Per Haftbefehl gesuchter Mann im Gericht festgenommen

Neubrandenburg (ots) - Am 17.08.2021 erhielt das Polizeihauptrevier Neubrandenburg den Hinweis, dass sich ein 24-jähriger, in Belarus geborener Mann im Amtsgericht Neubrandenburg aufhalten soll. Gegen den Mann wurde durch ebenjenes Gericht ein Haftbefehl wegen Diebstahl in zwei Fällen erlassen. Aufgrund der beiden Taten wurde gegen ihn eine Geldstrafe in niedriger vierstelliger Höhe erlassen. Da die Zahlung ausblieb, wurde gegen den Mann eine Ersatzfreiheitsstrafe von 86 Tagen verhängt. Er gab an die erlassene Strafe nicht begleichen zu können und wurde daher zum Haftantritt in eine nahgelegene Justizvollzugsanstalt überführt.



Rückfragen bitte an:



Alexander Gombert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell