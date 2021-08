POL-NB: Wohnmobil gestohlen - Zeugenaufruf

Stralsund (ots) - Zwischen gestern, 16:00 Uhr, und heute Morgen, 08:00 Uhr, wurde vom Parkplatz des Ehm-Welk-Wegs 9 in Stralsund ein graues Wohnmobil der Marke FCA Italy Carthago mit Kennzeichen HST-HK640 gestohlen. Das Wohnmobil im Wert von etwa 53.000 Euro stand zum Tatzeitpunkt unter einer Laterne.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung:



- Wer hat das Wohnmobil im Raum Stralsund oder in anderen Regionen

gesehen (möglicherweise ohne Kennzeichen oder mittlerweile mit

einem anderen)?

- Wer hat im mutmaßlichen Tatzeitraum Beobachtungen im

Ehm-Welk-Weg im Zusammenhang mit auffälligen Personen oder Autos

gemacht?



Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831 / 28900, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Claudia Tupeit

Pressestelle

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!





http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell