POL-NB: Unbekannte brechen in ein Geschäft im Malchiner Bahnhof ein

Malchin (ots) - Zum Arbeitsbeginn wurde das Polizeirevier in Malchin vom Betreiber eines Geschäfts im Malchiner Bahnhofsgebäude über einen Einbruchdiebstahl informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter erst gewaltsamen Zutritt zum Bahnhofsgebäude und anschließend zum Geschäft des Geschädigten. Hier wurde neben Süßigkeiten auch eine Geldkassette entwendet. Die Täter beschädigten mehrere Türen und verursachten einen Schaden von etwa 3.000 Euro.



Zeugen, die Hinweise zur Tat, die sich zwischen dem 17.08.21, 19:30 Uhr und dem 18.08.21, 05:00 Uhr ereignet hat, geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994/231224 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



